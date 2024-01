Stand: 19.01.2024 10:37 Uhr Angriff auf Einsatzkräfte an Silvester: Ermittlungen in 54 Fällen

Die Polizei in Niedersachsen ermittelt in 54 Fällen nach Übergriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht. Dabei geht es konkret um Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizei. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) unter Berufung auf den Innenausschuss des Landtags. Demzufolge stehen aktuell 75 Tatverdächtige im Fokus der Ermittlungen. Jedoch seien noch nicht alle Beschuldigten identifiziert worden, sagte Landespolizeidirektor Ralf Leopold der Zeitung. Schwerpunkt der Übergriffe waren die Innenstadt von Hannover sowie Garbsen und Laatzen in der Region Hannover. Grundsätzlich ist die Silvesternacht den Angaben zufolge aber eher unauffällig verlaufen. Laut Leopold konnten landesweit 38 der 54 Fälle bereits aufgeklärt werden. 25 Polizisten und zwei Feuerwehrleute wurden in der Silvesternacht in Niedersachsen verletzt.

