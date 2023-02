Stand: 21.02.2023 08:34 Uhr Seltene Mini-Schildkröten im Zoo Hannover geschlüpft

Im Zoo Hannover sind zwei Madagassische Spinnenschildkröten geschlüpft. Die beiden hätten sich vergangene Woche fast gleichzeitig aus ihren Eiern geschält, teilte der Zoo mit. Die Schildkröten sind kaum größer als eine Ein-Euro-Münze. Madagassische Spinnenschildkröten sind vom Aussterben bedroht. Die Tiere nachzuzüchten gilt als schwierig, denn ein Weibchen legt nur ein Ei pro Gelege. Die beiden im Zoo Hannover hätten ihre Eier vor mehr als 300 Tagen gelegt, hieß es. Der Nachwuchs lebt nun in den ersten Tagen getrennt von den anderen Schildkröten, bis der Panzer härter ist. Die Tiere können bis zu zwölf Zentimeter groß und bis zu 70 Jahre alt werden. In Madagaskar sind die bedroht, weil ihr natürlicher Lebensraum verstärkt landwirtschaftlich genutzt wird. Zudem werde oft illegaler Wildtierhandel mit den Schildkröten getrieben, so der Zoo.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.02.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz