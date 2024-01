"Section Control": Streckenradar auf B6 bei Hannover abgeschaltet Stand: 22.01.2024 02:00 Uhr "Section Control" war das erste Streckenradar auf deutschen Straßen. Doch der Betreiber hat jetzt den Stecker gezogen und die Anlage auf der B6 in der Region Hannover abgeschaltet.

Hintergrund seien neue gesetzliche Bestimmungen zur Verschlüsselung der von "Section Control" gesammelten Daten, teilte der Betreiber Jenoptik auf NDR Nachfrage mit. Diese Vorgaben könne die Anlage nicht erfüllen. Es ist nach Angaben des Unternehmens auch nicht vorgesehen das Streckenradar technisch nachzubessern. Deswegen durfte die Anlage nur noch bis Ende 2023 betrieben werden. Nach und nach soll die Anlage nun demontiert werden. Zu den Kosten für Aufbau, Betrieb und Abbau könne das zuständige Unternehmen keine Angaben machen.

Streckenradar sorgte für mehr Verkehrssicherheit

Dabei habe "Section Control" in den vergangenen fünf Jahren den Verkehr sicherer gemacht, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Anzahl der schweren Verkehrsunfälle auf den 2,2 Kilometern Strecke zwischen Gleidingen und Rethen ging demnach zurück. Geschwindigkeits-Verstöße hat es nach Angaben der Polizei wenige gegeben: Im vergangenen Jahr wurden 1319 Autofahrerinnen und Autofahrer geblitzt - also waren etwas mehr als drei Autos am Tag zu schnell.

Das endgültige Aus nach einem holprigen Start

Das Streckenradar hatte nicht nur an einer Stelle, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen. Wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde überschritten, löste der Radar aus. Damit sollte verhindert werden, dass die Fahrer vor einem Blitzer abbremsen und direkt nach der Messung wieder aufs Gas treten. Eine Klage am Verwaltungsgericht Hannover Anfang 2019 hatte die Testphase zunächst ausgebremst. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg konnte die Anlage noch im selben Jahr wieder angestellt werden. Zuletzt war eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erfolglos geblieben und die Anlage lief seit 2021im Regelbetrieb. Überlegungen "Section Control" an anderen Orten innerhalb der Region und der Stadt Hannover zu installieren gibt es nach Angaben der Polizei Hannover keine.

