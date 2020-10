Stand: 21.10.2020 09:20 Uhr Schwerer Unfall am Zoo: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Bei einem Unfall im Stadtteil Oststadt in Hannover ist am Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war er in Höhe des Parkhauses am Zoo aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto kollidiert. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Autofahrer kamen ins Krankenhaus. Wegen der Aufräumarbeite wurde die Fritz-Behrens-Allee gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.10.2020 | 08:00 Uhr