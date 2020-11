Stand: 02.11.2020 11:58 Uhr Schwelbrand in Wunstorf: 83-Jähriger tot aufgefunden

Nach dem Tod eines 83 Jahre alten Mannes in einem Haus im Wunstorfer Ortsteil Großenheidorn (Region Hannover) ist die Todesursache unklar. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es in einem Raum zu einem Schwelbrand gekommen. Ein Zeuge hatte am Wochenende Rauch in dem Haus bemerkt, die Tür geöffnet und dann den Leichnam des Mannes entdeckt. Laut Polizei ist noch unklar, ob der 83-Jährige durch das Feuer ums Leben kam oder bereits zuvor verstorben war. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2020 | 13:30 Uhr