Stand: 26.06.2023 08:37 Uhr Schule in Hildesheim: Unterricht fällt nach Unwetter-Schäden aus

An der Ganztagsschule Drispenstedt in Hildesheim findet an diesem Montag kein Unterricht statt. Grund sind die starken Regenfälle von vergangener Woche Donnerstag und Freitag. Dabei seien in der Schule so viele Schäden entstanden, dass sie noch geschlossen bleibe, teilte die Stadt mit. Ihren Angaben nach sind auch Teile des Innerste-Radweges wegen des Starkregens bis auf Weiteres gesperrt. Die Stadt und der Landkreis Hildesheim waren von dem Unwetter besonders getroffen. Die Leitstelle nahm rund 1.700 Notrufe entgegen.

