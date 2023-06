Unwetter in Braunschweig: "Einmalig in der jüngeren Geschichte" Stand: 23.06.2023 11:27 Uhr Tief "Lambert" hat seit gestern Abend drei große Gewitterzellen über Braunschweig hinweg getrieben. Die Feuerwehr registrierte rund 4.500 Notrufe wegen überfluteter Straßen, Plätze und Keller.

"Das ist eine Lage, mit der wir es so noch nicht zu tun hatten", sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) am Morgen während einer Pressekonferenz. "Wir waren auf ein Starkregenereignis vorbereitet", sagte auch Feuerwehr-Fachbereichsleiter Torge Malchau, "die Dimension, die es jetzt gehabt hat" ist jedoch "einmalig in der jüngeren Geschichte". Bei normalem Starkregen seien in der Stadt zwischen 200 und 300 Kräfte im Einsatz, diesmal seien es zu Spitzenzeiten 1.000 gewesen. Allein 300 von ihnen seien aus benachbarten Landkreisen hinzugezogen worden.

Hunderte Einsatzkräfte kümmern sich weiter um Schäden

400 Helferinnen und Helfer seien weiter in der Stadt unterwegs, um beim Beseitigen der Schäden zu helfen. Es gebe noch mehr als 200 Einsatzaufträge, die abgearbeitet werden müssten, sagte Kornblum. Und es könnten weitere hinzukommen: Der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge werde es noch bis zum Nachmittag regnen. Allerdings, gebe es "die gute Nachricht im Schlechten: Es gibt derzeit keine Personenschäden."

Folge des Unwetters: Braunschweiger Nachtlauf fällt aus

In Braunschweig hat es in der Nacht so stark geregnet, dass unter anderem der Schlossplatz unter Wasser stand, Schlamm zeitweise die Schienen der Straßenbahn blockierte und in Geschäfte und Kneipen der Innenstadt Regen lief. Allein am Abend gingen demnach bei der Feuerwehr die ersten 1.600 Notrufe ein. Betroffen war auch die Magni-Tiefgarage, die wegen eines Wasserschadens vorerst geschlossen ist, wie die Stadt mitteilte. Bis einschließlich Montag seien zudem alle Bezirkssportanlagen wie das Franzsche Feld und der Jahnplatz gesperrt. Der 37. Braunschweiger Nachtlauf falle heute angesichts der Lage aus, sagte Kornblum.

Bilanz für Niedersachsen: Stromausfall und abgesagtes "Sting"-Konzert

Auch in anderen Landkreisen und Städten Niedersachsens waren in der Nacht Großaufgebote von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. So wurden etwa aus Hildesheim sehr viele Einsätze gemeldet. Im Landkreis Northeim stürzten den Angaben von Rettungskräften zufolge Bäume um, unter anderem im Ort Hardegsen wurden Keller und Straßen geflutet sowie Gullydeckel hochgedrückt. In Einbeck waren mehrere Ortsteile von einem Stromausfall betroffen. Starken Regen, Hagelschläge und Sturmböen gab es auch im Landkreis und in der Stadt Göttingen. In Lingen (Landkreis Emsland) wurde das Open-Air-Konzert des britischen Sängers Sting abgesagt.

