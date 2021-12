Stand: 28.12.2021 10:47 Uhr Schulbrand in Hannover: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Die Polizei ermittelt im Fall eines Brandes im Stadtteil Vahrenheide gegen drei Jugendliche. Die Jungen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren sollen am zweiten Weihnachtsfeiertag an einem Schulgebäude Feuer gelegt und so einen Schaden von etwa 50.000 Euro verursacht haben. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Jungen einen Zeitungsstapel angezündet hatten und die Flammen auf Teile des Schulgebäudes übergriffen.

