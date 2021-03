Stand: 05.03.2021 07:12 Uhr Schreie am Telefon: Polizei warnt vor Trickbetrügern

In Niedersachsen sind wieder Telefon-Betrüger aktiv. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Unbekannten haben in den vergangenen Tagen in Bückeburg, Bad Eilsen und Stadthagen bei Privatleuten angerufen und sich als Enkel ausgegeben. Dann verlangten sie Summen zwischen 4.000 und 30.000 Euro. In Helmstedt haben die Angerufenen Schreie am Telefon gehört. Die Betrüger gaukelten vor, einen Unfall verursacht zu haben und Geld zu brauchen. Niemand fiel auf die Masche herein. Die Polizei rät, sofort aufzulegen.

