SchoolJam: Schüler rocken sich aufs Hurricane

Der Traum einer jeden Schülerband: entdeckt werden, groß rauskommen, bei berühmten Festivals vor Tausenden, vielleicht Zehntausenden spielen. Für eine Band wird das mindestens teilweise wahr: Beim Hurricane Festival werden die jungen Musikerinnen oder Musiker Teil des Line-ups sein. Eine ordentliche Hürde gilt es dafür aber noch zu nehmen: Wer als Schülerband beim Hurricane spielen will, muss den SchoolJam gewinnen. Heute steigt eines der Regiofinale in Hannover.

Regiofinale in Hannover Dienstag, 21. Januar 2020, ab 18 Uhr

Béi Chéz Heinz

Liepmannstraße 7b, 30453 Hannover

Eintritt frei

10 Bands, 20 Songs

SchoolJam ist das größte Nachwuchsfestival für junge Bands in Deutschland. Teilnehmen können Bands ab der 5. Klasse - mehr als 1.200 Bewerbungen sind nach Angaben des Veranstalters eingegangen. Rund 100 Musikgruppen haben es in den Wettbewerb geschafft und zeigen in einem von neun Regiofinalen, was sie können. Beim Regiofinale in Hannover werden zehn Nachwuchs- und Schülerbands aus Niedersachsen und Bremen jeweils zwei Titel live spielen.

Diese Bands stehen im Béi Chéz Heinz auf der Bühne:

Airless Fire, Bramsche

Halftime, Bremen

The Blue Lights, Wildeshausen

The Coolburners, Braunschweig

ORYS, Braunschweig

Toni & Lilli, Braunschweig

Failed Communication, Cuxhaven

Area Nether, Braunschweig

Pauline, Braunschweig

Tiara, Braunschweig

Die anderen Regiofinale finden zwischen dem 19. und dem 29. Januar in Köln, Bochum, Hamburg, Berlin, Dresden, München, Stuttgart und Frankfurt statt.

Platz eins und zwei kommen weiter

Ziel in den Regiofinalen ist es, unter die besten zwei gewählt zu werden. Denn die qualifizieren sich für das anschließende Online-Voting. Das soll deutschlandweit Ende Februar starten. Die Sieger der Regiofinale kürt die vierköpfige "SchoolJam-Crew", wie Gerald Dellmann von SchoolJam erklärt: "Die Crew besteht aus Mitgliedern der Band Aber Hallo, die vor drei Jahren das Finale gewonnen hat, sowie professionellen Backlinern und Musikern." Mit zwei Bands aus jedem Regiofinale stellen sich insgesamt 18 dem Voting im Internet. Nach dem Voting bleiben noch acht Bands übrig - es bleibt weiter spannend.

Großes Finale - und dann aufs Hurricane

Am 4. April steht die nächste und letzte Runde an: das große Finale. Die acht Bands präsentieren sich im Rahmen der Musikmesse in Frankfurt am Main. Die Jury besteht dort unter anderem aus Mitgliedern bekannter Bands, wie Dellmann ankündigt. Danach also steht die beste Truppe fest, die junge Band, die den SchoolJam 2020 gewinnt. Und für die geht es dann richtig los: Sie erhält ein zweitägiges Live-Coaching, ein Studio-Wochenende im Abbey Road Institute - Achtung: in Frankfurt - sowie den erwähnten Auftritt auf dem Hurricane in Scheeßel und seinem Schwesterfestival Southside in Neuhausen ob Eck (Baden-Württemberg).

SchoolJam SchoolJam ist ein Non-Profit-Projekt zur Förderung der Musik an Schulen sowie zur Unterstützung junger Nachwuchsbands. Der gemeinnützige Verein wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



Quelle: SchoolJam

