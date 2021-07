Stand: 28.07.2021 12:05 Uhr Schockanrufe: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Im Landkreis Hildesheim ermittelt die Polizei nach mehreren Schockanrufen. In Sarstedt und Hildesheim wurden mehrere Menschen im Alter von ein 54 bis 84 Jahren von angeblichen Polizeibeamten am Telefon kontaktiert. Die Masche war bei allen ähnlich: Ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, sitze in Haft und es müsse deshalb Kaution gestellt werden. Laut Polizei verlangten die falschen Beamten jeweils Geld im fünfstelligen Bereich. Allerdings erkannten die Angerufenen die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche rechtzeitig. Anders erging es einem 84-jährigen Hannoveraner: Er hob das Geld tatsächlich ab und brachte es zu einer Adresse in Hildesheim. Zuvor sagte man ihm, er dürfe das Gebäude wegen der Corona-Pandemie nicht betreten und eine Angestellte würde das Geld in Empfang nehmen. Erst danach informierte der 84-Jährige einen Angehörigen. Nun fahndet die Polizei nach den Tätern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.07.2021 | 13:30 Uhr