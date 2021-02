Stand: 04.02.2021 07:51 Uhr Schnelltests in Pflegeheim: Soldaten helfen in Stolzenau aus

Bei den Corona-Schnelltests bekommt eine Pflege-Einrichtung in Stolzenau (Landkreis Nienburg) Hilfe von der Bundeswehr. Die Soldaten stammen aus der Nienburger Clausewitz-Kaserne ganz in der Nähe, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Sie führen die Tests bei den Heimbewohnern durch, um das Personal dort zu entlasten. Der Einsatz mit Mundschutz und Kittel läuft im Rahmen der Aktion "Helfende Hände". Bereits seit November unterstützen Soldaten aus Nienburg mit einer halben Kompanie die Gesundheitsämter in Berlin.

