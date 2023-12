Schneechaos in München: Flugverkehr im Norden normalisiert sich Stand: 04.12.2023 08:17 Uhr Reisende können wieder per Flugzeug von Hannover, Hamburg und Bremen nach München gelangen. Der dortige Wintereinbruch mit massiven Schneefällen hatte sich am Wochenende auch auf den Norden ausgewirkt.

Heute sollen am Airport Hannover, auf dem Flughafen Bremen sowie am Airport in Hamburg wieder Flugzeuge nach München abheben. Zudem landen wieder Maschinen aus der bayerischen Hauptstadt im Norden. Noch am Sonntag waren zunächst alle Flüge von und nach München gestrichen. Erst am Abend sollte am Hamburger Flughafen wieder ein Flugzeug in Richtung München abheben. Grund für die Ausfälle waren die starken Schneefälle in Bayern - vor allem am Samstag. Der Flughafen München konnte seinen Flugbetrieb Sonntagmorgen zumindest teilweise wieder aufnehmen.

Hauptbahnhof München nur eingeschränkt erreichbar

Auch Bahnreisende im Fernverkehr nach München müssen wegen des Wintereinbruchs in Bayern mit Einschränkungen rechnen. Am Hauptbahnhof in München stand der Verkehr am Sonntagmorgen still, im Tagesverlauf wurde der Betrieb im Fernverkehr schrittweise und auf vereinzelten Strecken wieder aufgenommen. Bis inklusive Montag ist der Großraum München Hauptbahnhof laut Bahn nur eingeschränkt anfahrbar. Die Deutsche Bahn rechnet für den Süden Deutschlands noch bis Mitte der Woche mit Verspätungen und Zugausfällen. Reisende aus dem Norden sollten sich über ihre Verbindungen informieren.

Auf Niedersachsens Straßen ruhig

Unterdessen ist die Lage auf den Straßen in Niedersachsen trotz Frost und Schneefall in der Nacht zu Montag ruhig geblieben. Es habe nur wenige witterungsbedingte Unfälle gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit. Diese hätten keine schwerwiegenden Folgen gehabt. Obwohl es glatt war, sei es eine der ruhigsten Nächte seit Tagen gewesen.

