Stand: 22.04.2021 11:45 Uhr Schiedsrichter-Hochzeit: Steinhaus und Webb sind Ehepaar

Bibiana Steinhaus, Deutschlands erste und bislang einzige Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga, hat ihren Lebensgefährten Howard Webb geheiratet, seines Zeichens ebenfalls Schiedsrichter. Die Hochzeit fand bereits während der Länderspielpause Ende März in Hannover statt, wie Steinhaus gegenüber mehreren Medien bestätigt hatte. Ganz in schwarz heirateten die beiden zwar nicht, posierten aber auf Hochzeitsfotos passenderweise mit einem Fußball.

Bibiana Steinhaus-Webb als Video-Assistentin in der Bundesliga

Ihre Karriere als Schiedsrichterin auf dem Rasen hatte Steinhaus Ende September vergangenen Jahres beendet. Die im Harz geborene 42-Jährige ist aber noch als Video-Assistentin in der Bundesliga und bei internationalen Spielen tätig - jetzt mit ihrem neuen Nachnamen Steinhaus-Webb. Ihr Ehemann war von 2003 bis 2014 Schiedsrichter in der englischen Premier League. Im Sommer 2010 pfiff er das WM-Endspiel zwischen den Niederlanden und Spanien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2021 | 15:00 Uhr