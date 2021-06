Stand: 25.06.2021 14:00 Uhr Sarstedt: Ohne Führerschein und angetrunken über rote Ampel

Vor den Augen einer Zivilstreife ist ein 33 Jahre alter Mann am Donnerstagabend in Sarstedt (Landkreis Hildesheim ) über eine rote Ampel gefahren. Also hielten die Polizeibeamten den Mann an. Wie sich herausstellte, hatte der Mann aus Hannover Alkohol getrunken. Außerdem besaß der 33-Jährige keinen Führerschein. Als wäre das noch nicht genug, lag gegen ihn auch noch ein Haftbefehl vor. Nach allen polizeilichen Maßnahmen und Bezahlung des fälligen haftbefreienden Betrags wurde der Mann schließlich entlassen.

