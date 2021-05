Stand: 14.05.2021 08:19 Uhr Sarstedt: Fenster mit Israel-Flagge eingeworfen

In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) haben unbekannte Täter am Donnerstagabend eine Fensterscheibe an einem Mehrfamilienhaus eingeworfen. In dem Fenster hatte der Bewohner eine israelische Nationalflagge aufgehängt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 22.30 Uhr. Der Bewohner hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung, aber nicht in dem betroffenen Zimmer auf. Da ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die Ermittlungen vom Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

