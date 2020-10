Stand: 28.10.2020 16:58 Uhr Sarstedt: Corona-Ausbruch in weiterem Altenheim

In einem weiteren Altenheim in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) gibt es zahlreiche Corona-Fälle. Im Seniorenzentrum Sonnenkamp sind laut dem Landkreis 31 Bewohner und 15 Beschäftigte positiv getestet worden. Alle Personen befänden sich in Quarantäne, sagte eine Sprecherin. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt mehrere Fälle im Pflegeheim St. Nikolai gemeldet. Dort sind fast die Hälfte der 87 Bewohner sowie 19 der 50 Beschäftigten betroffen. In der vergangenen Woche hatte das Ernst-Kipker-Haus in Hildesheim-Himmelsthür einen Corona-Ausbruch mit insgesamt 55 Infizierten gemeldet.

