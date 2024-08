Stand: 21.08.2024 14:11 Uhr S-Bahn Hannover: Weichenstörung und Schlammloch sorgen für Probleme

Eine Weichenstörung und ein Schlammloch sorgen aktuell auf zwei unterschiedlichen Strecken im S-Bahn-Verkehr im Großraum Hannover für Störungen. Betroffen sind die Linien S1, S2 und S5. Weil eine Weiche in Kirchdorf defekt ist, kann die S1 zwischen Haste (Landkreis Schaumburg) und Hannover aktuell nicht fahren, teilte der S-Bahn-Betreiber Transdev am Mittwochmittag mit. Die Bahn arbeite daran, hieß es. Am Nachmittag soll die Strecke wieder befahrbar sein. Von der Weichenstörung betroffen ist auch die S2. Hier kommt es zu Verspätungen. Darüber hinaus gibt es auch auf der Linie S5 Probleme. Wegen eines Schlammlochs in Springe (Region Hannover) ist die S5 derzeit nur zwischen Hameln und Hannover Hauptbahnhof unterwegs. Wer weiter zum Flughafen will, muss auf Busse umsteigen, hieß es. Wie lange die Einschränkung auf dieser Strecke gilt, war zunächst unklar.

