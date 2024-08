Stand: 05.08.2024 08:12 Uhr Nach Güterzugunfall bei Hannover: S6 fährt bald wieder nach Celle

Nach wochenlangen Problemen durch einen entgleisten Güterzug soll der Verkehr der S-Bahn Hannover ab heute Nachmittag wieder normal rollen. Wie der private Betreiber Transdev mitteilt, fährt die S6 voraussichtlich ab 16 Uhr wieder wie gewohnt nach Celle und endet nicht mehr vorzeitig in Ehlershausen. In dem Ort nordöstlich von Hannover hatte vor rund drei Wochen ein Güterzug den Anhänger eines Treckers gerammt. Dieser wurde anschließend in ein noch bewohntes, ehemaliges Bahnwärterhäuschen geschleudert. Der Lokführer wurde laut Polizei schwer verletzt, der Bewohner des Hauses erlitt wegen des Schocks einen Infarkt

