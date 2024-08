Stand: 21.08.2024 21:52 Uhr S-Bahn Hannover: Weichenstörung behoben - auch S5 fährt wieder

Eine Weichenstörung hat bis in den Mittwochnachmittag hinein bei den Linien S1 und S2 im Großraum Hannover für Störungen gesorgt. Eine Weiche war in Barsinghausen defekt, dadurch konnte die S1 zwischen Haste (Landkreis Schaumburg) und Hannover nicht fahren, teilte der S-Bahn-Betreiber Transdev am Mittwochmittag mit. Von der Weichenstörung betroffen war auch die S2. Ab etwa 17 Uhr sollten die Linien wieder nach Fahrplan fahren - eventuell mit leichten Verspätungen. Auch die Probleme auf der Linie S5 waren am Abend behoben. Wegen eines Schlammlochs in Springe (Region Hannover) war die S5 über den Tag nur zwischen Hameln und Hannover Hauptbahnhof unterwegs. Wer weiter zum Flughafen wollte, musste laut S-Bahn Hannover mit Bussen ab Hannover Hauptbahnhof fahren. Am Abend hieß es, dass die Linie wieder fahrplanmäßig unterwegs sei, man allerdings weiterhin mit Verspätungen rechnen müsse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.08.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Bahnverkehr