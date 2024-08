Stand: 20.08.2024 09:48 Uhr Rentner stürzt betrunken am S-Bahnhof Kirchdorf ins Gleisbett

Ein 86-Jähriger ist am Montagabend am S-Bahnhof Kirchdorf (Region Hannover) ins Gleisbett gestürzt. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert. Ein 62-jähriger Passant bemerkte den Unfall. Um zu helfen, habe er sich ebenfalls ins Gleisbett begeben, so die Polizei. Eine heranfahrende S-Bahn konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Die beiden Männer konnten das Gleisbett leicht verletzt wieder verlassen. Die Bahnstrecke wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Bei dem 86-Jährigen stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,35 Promille fest. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

