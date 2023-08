Stand: 03.08.2023 06:00 Uhr Rekord: So viele Störche wie noch nie in der Region Hannover

In der Region Hannover hat die Zahl der Störche einen Rekordwert erreicht. 147 Paare hat der Weißstorchbeauftragte der Region Hannover, Reinhard Löhmer, gezählt. Das sei ein neuer Höchststand. Besonders viele Störche gebe es demnach in Wunstorf. Dort lebten derzeit 39 Paare. Vor 35 Jahren seien es in dem Gebiet der heutigen Region Hannover neun Paare gewesen. Als Grund für den Anstieg nennt Löhmer die veränderten Überwinterungs-Gewohnheiten der Tiere. Durch den Klimawandel würden sie nicht mehr den gefährlichen Flug über das Mittelmeer Richtung Nordafrika antreten. Stattdessen könnten sie die kalte Jahreszeit in Südeuropa verbringen, zum Beispiel in Spanien oder Portugal. Deshalb überlebten mehr Störche als früher, sagt der Weißstorchbeauftragte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere