Stand: 18.06.2024 06:31 Uhr "Telemoritz" in Hannover: VW baut Logo vom alten Fernsehturm ab

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) lässt ab Donnerstag die Werbeanlagen vom alten Fernsehturm in Hannover - dem "Telemoritz" - abbauen. Dadurch kommt es nach Angaben der Stadt Hannover bis Ende August zu Verkehrsbehinderungen rund um den Turm. Betroffen ist vor allem die Hamburger Allee. Dort kann zeitweise eine Fahrspur nicht genutzt werden. Auch einige Parkbuchten sowie Fuß- und Radwege werden gesperrt. Die Stadt Hannover betont, dass die Arbeiten nichts mit einem möglichen Abriss des maroden Fernsehturms zu tun hätten. Ziel sei es, die Windlast an der Turmspitze zu verringern. Der "Telemoritz" gehört VWN. Der Konzern will im Herbst über die Zukunft des Bauwerks entscheiden.

