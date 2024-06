Stand: 18.06.2024 08:05 Uhr Fast 85.500 Gäste bei Picasso und Beckmann im Sprengel Museum

Die Jahrhundert-Künstler Pablo Picasso und Max Beckmann in einer Ausstellung: Für das Sprengel Museum Hannover war diese Kombination ein Erfolg. Mit 50.000 Gästen habe man gerechnet, sagt Direktor Reinhard Spieler. Gekommen sind bis zum Ende der Ausstellung am vergangenen Sonntag insgesamt 85.455 Menschen. Das Sprengel Museum hatte die Sonderausstellung "Pablo Picasso I Max Beckmann. Mensch - Mythos - Welt" gemeinsam mit dem Von der Heydt-Museum Wuppertal realisiert. "Wir haben auf unsere Sammlungen gesetzt und auf Leihgaben aus Übersee verzichtet - unser Konzept, Geschichten aus dem eigenen Bestand zu entwickeln, ist mehr als aufgegangen", so Spieler. In der Schau wurden Werke der beiden Künstler gegenübergestellt: Beckmanns Bilder wurden auf rotem, die von Picasso auf violettem Grund gezeigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.06.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen