Stand: 18.06.2024 12:25 Uhr Polizei sucht nach Brandstiftern in Wennigsen

Die Polizei fahndet in der Region Hannover nach unbekannten Brandstiftern. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, waren am Wochenende im Wennigser Ortsteil Degersen innerhalb weniger Stunden zwei Feuer gelegt worden. Zunächst brannte in der Nacht zu Samstag eine Scheune an einem Einfamilienhaus. Ein 19-Jähriger auf dem Nachhauseweg bemerkte das Feuer und weckte die schlafende Hausbesitzerin. Eigene Löschversuche der 47-Jährigen schlugen fehl, der Brand griff auf das Wohnhaus über, konnte aber wenig später von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Wenige Stunden später bemerkte dann eine 75-Jährige einen missglückten Brandanschlag auf die Scheune ihrer Tochter: Unbekannte waren laut Polizei in das Gebäude eingedrungen und hatten versucht, dort gelagerte Gegenstände in Brand zu setzen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 - 5555 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min