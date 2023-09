Stand: 10.09.2023 13:00 Uhr Region Hannover: Nachfrage nach Gewerbeflächen auf Rekordhoch

In der Region Hannover ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr. Wie die Stadt Hannover mitteilte, gab es 2023 einen deutlichen Anstieg des Gewerbeflächenumsatzes. Waren es 2022 noch 46 Hektar, sind es in diesem Jahr bereits 82 Hektar. Das übertreffe deutlich den langjährigen Durchschnitt von 62 Hektar in den vergangenen 30 Jahren. Besonders die Flächen im Stadtgebiet sind demnach beliebt. Dort seien Quadratmeterpreise im vergangenen Jahr um rund ein Drittel gestiegen, hieß es. "Der starke Anstieg der Grundstückspreise in der Landeshauptstadt zeigt die hohe Attraktivität des Wirtschaftsstandortes", sagte Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Die Preise im Umland seien stabil. Es gebe Angebote für unterschiedliche Bedarfe: Spitzenreiter bei der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist den Angaben zufolge die Logistikbranche mit einem Anteil von 20 Prozent, gefolgt von der Industrie und dem Handwerk.

