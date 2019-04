Stand: 30.04.2019 11:05 Uhr

Rathaus-Affäre: OB Schostok gibt Rückzug bekannt

Es ist offiziell: Nach der Anklage gegen ihn im Zusammenhang mit der Rathaus-Affäre will Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) vorzeitig in den Ruhestand gehen. Das hat er soeben in einem Statement bekannt gegeben. Er sei sich keines Fehlverhaltens bewusst, sagte Schostok, jedoch werde ihm das nötige Vertrauen nicht mehr entgegengebracht. Laut niedersächsischer Kommunalverfassung kann ein Verwaltungschef in diesem Fall seinen vorzeitigen Ruhestand beantragen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte gegen Schostok Anklage wegen Untreue in einem besonders schweren Fall erhoben.

Gespräche am Morgen

Der 54-jährige Schostok wollte sich nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen heute Morgen zuerst mit seiner Partei beraten - laut "Hannoverscher Allgemeiner Zeitung" (HAZ) hat er bei diesem Treffen seine Entscheidung verkündet. Anschließend wollte er die Vorsitzenden aller Ratsfraktionen informieren. Der Stadtverband, der Unterbezirk und die Ratsfraktion der SPD hatten sich bereits für eine Neuwahl ausgesprochen. Die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft Hannover verlange "klare Konsequenzen", um das Ansehen des Amtes des Oberbürgermeisters zu wahren, hieß es vergangene Woche. Hannovers SPD-Chef Alptekin Kirci sagte dem NDR: "Er wird zurücktreten, und das ist Fakt."

Neuwahl innerhalb von sechs Monaten

Wenn der Oberbürgermeister um seinen vorzeitigen Ruhestand bittet, kommt der Rat frühestens 14 Tage später zusammen. Drei Viertel aller Mitglieder müssen Schostoks Antrag zustimmen, um den Rückzug zu ermöglichen. Die Stadt Hannover hat nach seinem Ausscheiden sechs Monate Zeit, eine Neuwahl zu organisieren.

Eigene Partei von Schostok abgerückt

Ob es zu einem Gerichtsverfahren gegen Schostok kommt, ist derweil noch unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von unzulässigen Gehaltszuschlägen für zwei Spitzenbeamte gewusst zu haben. Auch gegen Schostoks früheren Büroleiter Frank Herbert, der von den Zahlungen profitierte, und den suspendierten Kulturdezernenten Harald Härke wurde Anklage erhoben. Härke wird wie Schostok Untreue in besonders schwerem Fall vorgeworfen, bei Herbert lautet der Vorwurf auf Anstiftung zur Untreue. Ob das Landgericht Hannover das Hauptverfahren gegen die drei Beschuldigten eröffnet, ist noch offen. Wie Sprecherin Maike Hoffmann NDR.de am Montag sagte, haben die Anwälte der Beschuldigten nach Zustellung der Anklageschrift die Gelegenheit, Stellung zu nehmen - in diesem Fall wohl mindestens zwei Wochen, so Hoffmann.

Am 6. Oktober 2013 war Stefan Schostok in einer Stichwahl zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt gewählt worden. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Regulär wäre Schostok daher bis 2021 im Amt gewesen.

Weg zur Neuwahl des Oberbürgermeisters Drei Viertel der Ratsmitglieder müssen Antrag auf Abwahl stellen

Drei Viertel der Ratsmitglieder müssen dem Antrag zustimmen

OB verzichtet auf Abwahlverfahren und damit auf das Amt oder Bürger stimmen über Abwahl ab

Bürger stimmen über Abwahl ab OB scheidet aus dem Amt aus, wenn Wahlausschuss Abwahl feststellt oder Verzichtserklärung vorliegt

Verzichtserklärung vorliegt Neuwahl innerhalb von sechs Monaten

Bürger wählen OB direkt

Erhält ein Kandidat die absolute Mehrheit, wird er OB

Erhält keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es eine Stichwahl

OB tritt Amt für acht Jahre an

oder:



Amtierender OB beantragt Versetzung in Ruhestand

Drei Viertel der Ratsmitglieder müssen Antrag zustimmen

Ruhestand und Neuwahl, siehe oben oder:

