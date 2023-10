Positive Bilanz: Verbrauchermesse Infa zählt 110.000 Besucher

Stand: 22.10.2023 17:31 Uhr

In Hannover ist am Sonntag die Verbrauchermesse Infa zu Ende gegangen. Insgesamt kamen nach Angaben der Veranstalter an neun Tagen knapp 110.000 Besucher. Das sind rund 15.000 mehr als im Vorjahr.