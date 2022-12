Stand: 02.12.2022 20:26 Uhr Polizeiauto kollidiert bei Nienburg mit Pkw: sechs Verletzte

Bei der Kollision eines Streifenwagens mit einem Pkw sind am Freitag in Husum (Landkreis Nienburg) sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der Streifenwagen auf der L370 mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn ein anderes Fahrzeug verfolgt, weil dieses über eine rote Ampel gefahren war. An einer Kreuzung zur B6 stieß der Wagen der Polizisten dann mit einem Auto zusammen, in dem drei Personen zwischen 20 und 59 Jahren saßen. Diese wurden ebenso verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wie auch die beiden 24 und 25 Jahre alten Polizisten und eine 16-jährige Schülerpraktikantin. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Erkenntnissen im hohen fünfstelligen Bereich.

