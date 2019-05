Stand: 30.05.2019 10:10 Uhr

Polizei räumt besetztes Haus in Hannover

Rund 100 Aktivisten haben gestern Abend ein leer stehendes Haus in Hannover besetzt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, hissten die Mitglieder der linken Szene Plakate an der Fassade und in den Fenstern des Hauses am Klagesmarkt. Auf den Plakaten brachten sie ihren Unmut über zu hohe Mieten und den knappen Wohnraum in der Stadt zum Ausdruck. Hannover sei mittlerweile auf Platz 11 der teuersten deutschen Städte, hieß es. Die Aktivisten forderten, das seit etwa einem Jahr leer stehende Haus in ein Wohnprojekt umzuwandeln, in dem Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Situation leben können. Mehrere Gespräche zwischen den Hausbesetzern, der Polizei und den Eigentümern blieben laut Polizei ergebnislos. Heute am frühen Morgen führte die Polizei die Aktivisten dann widerstandslos aus dem Gebäude. Nachdem ihre Personalien festgestellt wurden, konnten sie nach Hause gehen. Laut Polizei wurde niemand festgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.05.2019 | 08:00 Uhr