Stand: 23.05.2024 13:21 Uhr Polizei kümmert sich um Huhn - und bekommt zum Dank ein Ei

Im Landkreis Hildesheim haben Polizeibeamte ein verängstigtes Huhn aufgegriffen - und es vorsichtshalber in eine Zelle gebracht. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war das Huhn ausgerissen. Eine Polizeistreife entdeckte das Tier in Freden in der Nacht zu Mittwoch auf einer Straße hockend. Weil ein Eigentümer zunächst nicht zu sehen war und die Gefahr bestand, dass das Huhn im Dunklen von einem Auto überrollt wird, wurde es eingefangen und aufs Revier nach Alfeld transportiert. Am nächsten Morgen fand die Polizei eigenen Angaben zufolge im "vorläufigen Heim samt Verpflegung" ein Ei vor. Der Besitzer hat das Huhn mittlerweile abgeholt.

