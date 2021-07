Stand: 30.07.2021 10:41 Uhr Polizei Rinteln will Rätsel verschwundener Tiere lösen

Die Polizei in Rinteln ist auf der Suche nach mutmaßlichen Tierfängern. Eine Familie aus dem Kreis Schaumburg ist seit Mitte Juli auf der Suche nach ihrem Kater Felix. Als der Halter daraufhin nachforschte, stellte sich heraus, dass in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe von Tieren im Landkreis Schaumburg vermisst wurde - darunter die Katzen "Piet" aus Rinteln und "Lani" aus Nienstädt sowie Dackel-Mischling "Molly" aus Obernkirchen. Eine Zeugin will zwei unbekannte Jugendliche beobachtet haben, wie sie versucht haben, ein Tier einzufangen. Die Polizei ermittelt nun, ob tatsächlich Tierfänger am Werk waren.

