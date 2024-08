Stand: 07.08.2024 06:52 Uhr Polizei Hannover sucht mutmaßliche Kreditkartenbetrüger

Die Polizei in Hannover hat Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht, die ein mutmaßliches Betrüger-Duo zeigen sollen. Nach Angaben der Polizei sollen der Mann und die Frau bereits Ende April einer 42-jährigen Frau im Hauptbahnhof Hannover die Kreditkarte gestohlen haben. Sie hatte demnach die Karte zuvor in einer Drogerie an einer Selbstbedienungskasse vergessen. Die Diebe hätten die Karte bisher für 29 Einkäufe im Wert von rund 2.000 Euro genutzt. Zeugen, die die beiden Verdächtigen kennen oder Hinweise zu deren Identität geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-2720 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.08.2024 | 08:30 Uhr