Stand: 03.04.2025 18:22 Uhr Mehrere Brände in Bückeburg: Polizei vermutet Brandstiftung

Wieder hat es in Bückeburg gebrannt: Am Mittwoch ging zunächst ein Auto in Flammen auf. Laut Polizei stand der Mercedes auf einem Garagenhof bereits im Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Sie konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Garagen noch verhindern. Trotzdem wurde eine Garage durch die immense Hitze beschädigt - der Pkw wurde völlig zerstört. Unweit des ersten Brandes habe dann ein Glascontainer in Flammen gestanden. Der Container brannte zusammen mit anderen Glas- und einem Altkleidercontainer aus. Nun sind die Kriminalermittler an der Sache dran. Denn die Polizei vermutet Brandstiftung. Geprüft werde auch ein Zusammenhang mit vorherigen Bränden in Bückeburg, bei denen es unter anderem im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt hatte.

Weitere Informationen 1 Min Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. 1 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min