Polizei: Acht verletzte Beamte bei Streit nach Unfall Stand: 09.08.2022 13:14 Uhr In Lehrte sind bei einem Streit nach einem Verkehrsunfall nach Polizeiangaben acht Beamte verletzt worden. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen drei Männer fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr zur Aufnahme eines Unfalls zwischen zwei Autos in die Marktstraße nach Lehrte. Vor Ort habe bereits Streit geherrscht zwischen den Unfallbeteiligten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei diesen habe es sich um eine 44 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und einen 63 Jahre alten Taxifahrer mit VW Touran gehandelt. Die 44-Jährige gab der Polizei gegenüber an, mit einem Abschleppunternehmen zu telefonieren. Kurze Zeit später seien dann zwei Bekannte von ihr erschienen.

Immer mehr Bekannte der Unfallfahrer kamen dazu

Einer davon habe einen Begleiter des Taxifahrers "unvermittelt in den Schwitzkasten" genommen, hieß es weiter. Die Situation sei dann unübersichtlich geworden. Es seien immer mehr Bekannte der Unfallbeteiligten erschienen. Die Situation habe nur durch ein hohes Polizeiaufkommen unter Kontrolle gebracht werden können, hieß es. Die Beamten setzten demnach Pfefferspray ein. Drei Männer im Alter von 22, 43 und 58 Jahren wurden festgenommen.

Acht Polizisten leicht verletzt

Während der Auseinandersetzung erlitten acht Polizeikräfte leichte Verletzungen, wie es weiter hieß. Durch den Unfall wurden der Taxifahrer und eine 58 Jahre alte Mitfahrerin im Mercedes leicht verletzt. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Widerstands, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

