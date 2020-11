Stand: 27.11.2020 11:04 Uhr Pläne vom Tisch: Keine neue VW-Montagewerk in Bad Nenndorf

Die Pläne für ein neues VW-Montagewerk an der Autobahn 2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) ist vom Tisch. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Verwaltungsausschuss der Samtgemeinde habe beschlossen, die Bauleitplanung einzustellen, so Bürgermeister Mike Schmidt (CDU). Die Firma Metawerk, die die Montagehalle für Volkswagen bauen wollte, hatte kritisiert, dass es in Bad Nenndorf schon sehr früh eine öffentliche Diskussion über das Vorhaben gegeben habe. Das habe den zukünftigen Nutzer verunsichert. Volkswagen will für seinen Elektrobulli zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen. Nach bisher nicht bestätigten Informationen ist als Standort nun ein Gewerbegebiet auf der anderen Seite der A2 in Barsinghausen im Rennen.

