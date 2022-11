Stand: 18.11.2022 11:59 Uhr Pilotprojekt: Hannover baut Kitas zu Familienzentren um

Die Region Hannover will in Zukunft bis zu 20 Kitas zu Familienzentren ausbauen. Das hat der Jugendhilfeausschuss der Region beschlossen, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Idee: Die Kitas sollen aufgerüstet werden, damit dort auch Eltern und Geschwister Rat und Hilfe in schwierigen Situationen finden. Der Zugang zu beratenden Angeboten sei besonders niedrigschwellig. Anhand von Faktoren wie Anteil von Alleinerziehenden und Kinderzahl pro Haushalt wurden fünf Pilot-Kommunen ausgewählt. Dabei handelt es sich um Garbsen, Seelze, Ronnenberg, Barsinghausen und Springe. Die Region fördert das Projekt mit 140.000 Euro im Jahr 2023 sowie 280.000 im Jahr 2024. In den Folgejahren sind bis zu 400.000 Euro Förderung möglich, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbetreuung Bildung