Stand: 18.08.2020 09:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pflegekammer kritisiert Spahns Masken-Pläne

Die Pflegekammer Niedersachsen kritisiert die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), vorerst nicht benötigte Corona-Masken über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) anderen Staaten zur Verfügung zu stellen. In vielen Pflegeeinrichtungen Niedersachsens gebe es weiterhin einen Mangel an Schutzausrüstung, hieß es in einer Mitteilung der Pflegekammer vom Montag. "Eine einzige Maske pro Schicht - trotz wechselnder Patienten und Bewohner - war und ist während der Corona-Pandemie keine Seltenheit", sagte Kammer-Präsidentin Nadya Klarman.

Pflegekammer: Niedersachsen hat Bedarf an Masken

"Man könnte vielen Einrichtungen entgegenkommen, die Masken derzeit aus der eigenen Tasche bezahlen müssen", sagte Pflegekammer-Sprecherin Natalie Müller. Es sei zu prüfen, um welche Art Masken es sich handele und wann die Haltbarkeit ende. Wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtet, plant die Bundesregierung, 250 Millionen Masken abzugeben. Deren Wert: 275 Millionen Euro. Demnach ermögliche es die aktuelle Pandemie-Situation hierzulande, einen Teil der überschüssigen Masken in eine nationale Reserve zu geben und einen geringen Teil Ländern zur Verfügung zu stellen, die wegen ihrer Corona-Situation dringend Masken benötigten. Es solle das Material abgegeben werden, dessen Haltbarkeit bald ablaufe.

