Stand: 28.03.2023 09:11 Uhr Osterfeiertage: Vorsicht! - Die Müllabfuhr verschiebt sich

Tonnen quellen über, Säcke liegen auf den Straßen: durch den Streik türmt sich vielerorts der Müll. Doch Extratouren werden die Müllwerker in der Region Hannover nicht fahren. Säcke, die neben vollen Tonnen liegen, nehmen die Mitarbeiter zwar mit. Aber nur bei den nächsten regulären Abfuhrterminen, teilt die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mit. Wegen der Osterfeiertage verschieben sich allerdings die Abfuhrtermine in Hannover und dem Umland um einen Tag nach vorn, nach den Feiertagen um einen Tag nach hinten. Wer also infolge des Streiks bereits eine übervolle Mülltonne hat, sollte unbedingt darauf achten, diese am richtigen Tag an die Straße zu stellen. Die Abfallwirtschaft Hannover bietet ihren Kunden und Kundinnen einen Abholkalender als Download oder App.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.03.2023 | 09:11 Uhr