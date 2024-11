Stand: 11.11.2024 09:07 Uhr Organtransplantation: Ukrainische Ärzte bilden sich an MHH fort

An der Medizinischen Hochschule Hannover werden derzeit ukrainische Fachärzte in der Transplantation von Organen fortgebildet. Wie die MHH mitteilt, sind insgesamt fünf Expertinnen und Experten aus der Ukraine zu Gast. Sie würden seit dem Angriff Russlands Transplantationen unter schwierigen Bedingungen durchführen, heißt es. Besonders schwierig Herztransplantationen, da zwischen Organentnahme und Transplantation nur fünf Stunden liegen dürften. Im Rahmen der Fortbildung sollen die Ärztinnen und Ärzte unter anderem einen Einblick in chirurgische Techniken und den Einsatz moderner Geräte bekommen. Die MHH ist nach eigenen Angaben eines der größten Transplantationszentren in Europa.

