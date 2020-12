Opposition spricht sich gegen Landeshilfen für TUI aus Stand: 29.12.2020 07:45 Uhr Sollen zur Stabilisierung des durch die Corona-Krise angeschlagenen Reisekonzerns TUI auch noch Hilfen des Landes Niedersachsen kommen? Die Opposition hat weiter erhebliche Bedenken.

Nach Auffassung der Grünen darf der weltgrößte Reiseanbieter keine umfangreiche Unterstützung aus Landesmitteln wie etwa die Deutsche Messe AG oder Flughafen Hannover bekommen. Finanzexperte Stefan Wenzel sprach sich gegen entsprechende Bürgschaften für TUI aus. Diese könnten nach Informationen aus dem Umfeld der Landesregierung eine Größenordnung von 400 Millionen Euro haben. "Es ist nicht Aufgabe des Staates, die Tui-Investoren zu retten, die bislang herzlich wenig zur Lösung beigetragen haben", sagte Wenzel.

Videos 1 Min TUI-Jahresbilanz: Verlust von drei Milliarden Euro Im Vorjahr hatte das Unternehmen zur gleichen Zeit noch eine halbe Milliarde Euro Gewinn gemacht. (10.12.2020) 1 Min

Milliarden vom Bund

Die FDP hatte eine Bürgschaft in diesem Fall bereits Anfang Dezember ein "unverantwortliches Risiko" genannt. Der Konzern erhält schon Milliardenkredite, die mehrheitlich vom Bund kommen. Gewerkschafter bemängeln, dass das Management parallel dazu Tausende Jobs abbaut und in guten Jahren relativ hohe Dividenden ausgezahlt wurden, statt höhere Gewinnanteile ins Unternehmen zu investieren.

Land springt bei Messe AG und Flughafen Hannover ein

Für die Messegesellschaft in Hannover hatte das Land bereits konkrete Hilfen in Aussicht gestellt, auch für den Airport Hannover-Langenhagen sind Bürgschaften und ergänzende Kapitalspritzen in der Diskussion. Anders als bei den Landesbeteiligungen Messe und Flughafen, zu deren Miteignern auch die Stadt Hannover gehört, lehnen die Grünen eine Unterstützung bei TUI ab. Diese würde primär Großinvestoren fördern, die in der bisherigen Geschäftspolitik wenig vorausschauend gehandelt hätten, hieß es. Begründungen des Managements, man brauche mehr Hilfen bis zur Erholung der Reisekonjunktur, seien fraglich.

4,8 Milliarden Euro an Unterstützung für TUI

Das Unternehmen hofft nach dem Einbruch durch die Corona-Krise 2020 nun 2021 auf ein deutlich besseres Geschäft. Die Unterstützung inklusive privater Kapitalspritzen summiert sich inzwischen auf 4,8 Milliarden Euro. Bis zu 8.000 Stellen weltweit stehen auf der Streichliste - vor allem im Ausland.

