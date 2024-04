Online, Fernsehen, Radio: Zukunftstag beim NDR Niedersachsen

Stand: 23.04.2024 13:27 Uhr

Schülerinnen und Schüler der fünften bis neunten Klassen in Niedersachsen sollen beim jährlichen Zukunftstag Einblicke in das Berufsleben bekommen. Auch das NDR Landesfunkhaus in Hannover macht am Donnerstag wieder mit.