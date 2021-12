Stand: 07.12.2021 16:45 Uhr Omikron: Erster Fall in Region Hannover bestätigt

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist nun auch in der Region Hannover nachgewiesen worden. Das bestätigte ein Sprecher am Dienstagnachmittag. Eine positiv getestete Person war nach Angaben der Region vor etwa zwei Wochen von einer Reise zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt habe sie bereits Symptome bemerkt und sich selbst in Quarantäne begeben. Eine Virus-Probe wurde sequenziert und die Omikron-Variante nachgewiesen. Nach Erkenntnissen des Gesundheitsamtes bestand bei der positiv getesteten Person ein zweifacher Impfschutz, die Infektion verlief mild. Ein weiterer Verdachtsfall in der Region Hannover werde derzeit noch untersucht. Diese Person hatte nach bisherigen Kenntnisstand keinen Kontakt zum ersten Fall. Bei zwei schon bestätigten Omikron-Fällen handelt es sich um zwei Personen aus dem Landkreis Wolfenbüttel.

