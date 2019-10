Stand: 27.10.2019 20:10 Uhr

OB-Wahl in Hannover: Scholz und Onay gleichauf

Die Stimmen für die Oberbürgermeister-Wahl in Hannover sind ausgezählt: Der Grünen-Kandidat Belit Onay hat sich mit dem parteilosen Kandidaten Eckhard Scholz, der für die CDU antritt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Laut dem vorläufigen Endergebnis haben beide 32,2 Prozent der Stimmen erreicht. Deutlich dahinter landete der SPD-Kandidat Marc Hansmann mit 23,5 Prozent der Stimmen. Insgesamt waren zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl angetreten. Da niemand die absolute Mehrheit erzielt hat, kommt es zu einer Stichwahl am 10. November zwischen Onay und Scholz. Die niedersächsische Landeshauptstadt wird dann erstmals seit 1946 nicht mehr von einem Sozialdemokraten regiert.

Vorläufiges amtliches Endergebnis

Auch 16- und 17-Jährige stimmberechtigt

Insgesamt waren knapp 402.000 Bürger wahlberechtigt, unter ihnen waren 7.800 Erstwähler. Im Gegensatz zu Bundestags- und den meisten Landtagswahlen konnten sich an der Wahl des neuen Stadtoberhaupts bereits 16- und 17-Jährige beteiligen. Grund für die Neuwahlen war die Rathausaffäre um Ex-OB Stefan Schostok. Er hatte die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand beantragt, nachdem sich die Affäre um illegale Gehaltszulagen an hochrangige Beamte der Stadt zugespitzt hatte. Der Nachfolger von Schostok wird bis 2026 die Verwaltung der Landeshauptstadt von Niedersachsen leiten.

