OB Onay bedroht: Mann wegen Volksverhetzung vor Gericht Stand: 03.03.2021 12:32 Uhr Ein 20-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Hannover wegen Volksverhetzung verantworten. Er soll Oberbürgermeister Onay und andere vermeintlich ausländische Menschen in Briefen bedroht haben.

Der Angeklagte hat den Grünen-Politiker Belit Onay laut Staatsanwaltschaft aufgefordert, von seinen Ämtern zurückzutreten - andernfalls werde er ihn durch einen Sprengstoffanschlag töten.

Drohungen wegen "artfremder Abstammung"

In der hannoverschen Südstadt habe der junge Mann zudem Drohschreiben in Briefkästen geworfen, auf denen seiner Ansicht nach ausländisch klingende Namen standen. In den Briefen habe er angekündigt, die Betroffenen wegen ihrer "artfremden Abstammung entsorgen" zu wollen.

Ermittler hatten den 20-Jährigen im Mai vergangenen Jahres nach Zeugenaussagen fassen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2021 | 09:30 Uhr