Nur 11.200 Impfungen - Interesse an Novavax im Land gering Stand: 12.04.2022 20:21 Uhr Seit rund sechs Wochen können Menschen in Niedersachsen mit dem Präparat des Herstellers Novavax geimpft werden. In dieser Zeit seien rund 11.200 Dosen verabreicht worden.

Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Dienstag in Hannover. Viele Politiker hatten große Hoffnungen in das Mittel gesetzt, weil es sich anders als die bisherigen Präparate von Biontech oder Moderna um einen Proteinimpfstoff handelt. Eine zweite Impfdosis dieses Präparats wird in der Regel mit einem Abstand von mindestens drei Wochen zur ersten Impfung verabreicht.

VIDEO: Behrens: Quarantänepflicht bleibt (1 Min)

Immer noch 800.000 Niedersachsen ohne Impfung

Bürgerinnen und Bürger, die sich bisher nicht gegen das Coronavirus haben impfen lassen, würden sich jetzt kaum noch immunisieren lassen, sagte derweil Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag. In Niedersachsen gibt es laut Behrens immer noch 800.000 Menschen ohne Corona-Impfschutz, allein 200.000 davon gehörten zu der durch das Virus besonders gefährdeten Gruppe der Ü60-Jährigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.04.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus