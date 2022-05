Noch kein Affenpocken-Fall in Niedersachsen Stand: 23.05.2022 14:49 Uhr In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bislang keinen Affenpocken-Verdachtsfall. Auch sei das Risiko einer Pandemie nicht so hoch wie bei Corona.

Darum sei derzeit eine große Impfaktion gegen Affenpocken für alle Bürgerinnen und Bürger noch kein Thema, sagte Sprecher Holger Scharlach. Derzeit seien die Behörden dabei herauszufinden, wie sich das Virus verbreitet. Dafür versuche man Infektionsketten zurückzuverfolgen, so Scharlach. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Krankheit vorwiegend sexuell übertragen werde.

VIDEO: Wie gefährlich sind Affenpocken für den Menschen? (23.05.2022) (4 Min)

Verlauf der Affenpocken eher mild

Eine Erkrankung mit Affenpocken verlaufe eher leicht, sagte Scharlach dem NDR in Niedersachsen. Die Symptome seien am Anfang wie bei einer Grippe: hohes Fieber, Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen. Dann sprießen am ganzen Körper die typischen Pusteln. Nur in seltenen Fällen verlaufe die Infektion tödlich. Wer in Deutschland in den 1970-Jahren oder davor geboren ist, der habe normalerweise noch eine Pockenimpfung bekommen und sei damit bis zu 80 Prozent vor einer Übertragung geschützt, sagte Scharlach.

AUDIO: Wie gefährlich sind die Affenpocken? (8 Min) Wie gefährlich sind die Affenpocken? (8 Min)

