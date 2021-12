Stand: 07.12.2021 15:05 Uhr Nienburg: Unbekannte stehlen Coronatests aus Testzentrum

Diebe sind in ein Testzentrum in Nienburg eingebrochen und haben eine größere Zahl an Corona-Schnelltests gestohlen. Über die genaue Anzahl machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Der Einbruch habe sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ereignet. Eine Mitarbeiterin bemerkte Montagfrüh den Diebstahl und verständigte die Polizei, die bei der Spurenaufnahme Hebelspuren an der Eingangstür feststellte.

