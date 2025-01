Stand: 17.01.2025 10:28 Uhr Nienburg: Ersthelfer sollen über neue App alarmiert werden

Im Landkreis Nienburg soll eine neue App dabei helfen, Ersthelfer schnell zu Notfällen zu leiten. Die App mit dem Namen "ASB schockt" könne Ersthelfer alarmieren, sobald sie sich in der Nähe eines Notfallortes befinden, teilte ein Sprecher des Landkreises mit. Demnach löse die App die Vorgänger-Anwendung "DiNi schockt" ab. Auch in dieser App konnten sich nach Angaben des Sprechers geschulte Ersthelfer registrieren, die in Notfallsituationen benachrichtigt wurden. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass die App funktioniere, hieß es vom Landkreis. Kreisübergreifend waren nach seinen Angaben 341 Menschen in dem System angemeldet. Bis die Anwendung eingestellt wurde, sei bei 82 Notrufen ein Ersthelfer über die App angefordert worden.

