Niedersachsens Weihnachtspostämter öffnen Stand: 21.11.2022 09:05 Uhr Die Weihnachtspostämter in Niedersachsen nehmen ab dieser Woche wieder Post entgegen. Das Postamt im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür öffnet heute die ersten Einsendungen der Saison.

Die zweite Poststelle in Himmelpforten bei Stade startet am Freitag mit dem Öffnen und Beantworten der Weihnachtspost, sagte Postsprecher Jens-Uwe Hogardt. Die dritte in Nikolausdorf bei Cloppenburg nimmt traditionell nimmt am ersten Adventssonntag ihre Arbeit auf. In diesem Jahr sind die ersten Briefe zu Beginn des Sommers eingetroffen, teilte Hogardt mit. Inzwischen liege ihre Zahl deutlich über 2.000.

Mehr als 80.000 Briefe im vergangenen Jahr

In Niedersachsen beantworten rund 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Post, die die Kinder an den Nikolaus, das Christkind und den Weihnachtsmann senden. Die Post kommt dabei für die Kosten der Briefmarken und den Druck der Antwortbriefe auf. Zudem stellt sie Sonderstempel zur Verfügung. Im vergangenen Jahr waren allein in den drei niedersächsischen Weihnachtspostämtern laut der Post mehr als 80.000 Briefe eingegangen - davon allein 50.000 in Himmelsthür.

"Corona soll weg gehen" großer Kinderwunsch

Zu den wichtigsten Wünschen gehörten im vergangenen Jahr "Corona soll weg gehen" und weiße Weihnachten. Darüber hinaus waren nach Angaben der Post Puppen und Spielfiguren, Spielzeugautos sowie Spielekonsolen und Handys heiß begehrt.

